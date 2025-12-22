Йдеться про ділянку на вул. Львівській, 12 в Брюховичах

Верховний Суд скасував детальний план, який дозволяв змінити цільове призначення ділянки під кафе в Брюховичах на житлову забудову. Цю ділянку планувала забудувати «Виробничо-комерційна фірма "Горобина"» бізнесменки Людмили Косенко.

Як вказано в матеріалах справи, у 2020 році, незадовго до приєднання до Львівської ОТГ, Брюховицька сільрада затвердила детальний план території, що стосувався ділянки площею 0,7 га вул. Львівській 12. Він передбачав зміну цільового призначення ділянки, яку надавали ТзОВ «Виробничо-комерційна фірма “Горобина”» для функціонування кафе, на будівництво багатоквартирного житлового будинку.

Затвердження ДПТ оскаржила місцева мешканка Неоніла Кухарчук, вказуючи на порушення процедур. Зокрема, перед затвердженням документів сільрада не провела громадські слухання, не оприлюднила матеріали детального плану та розробила його з порушенням генерального плану селища. Крім цього, сільрада не врахувала її інтереси як власниці суміжної ділянки.

У грудні 2024 року Львівський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов Неоніли Кухарчук й визнав рішення Брюховицької селищної ради незаконним. Суд зобов’язав Держгеокадастр поновити початкове цільове призначення ділянки – для об'єктів громадської забудови. Однак Восьмий апеляційний адміністративний суд це рішення скасував. Львівська міськрада, як правонаступниця Брюховицької селищної ради, оскаржила постанову в касації.

У грудні 2025 року Верховний Суд скасував апеляційну постанову і залишив чинним рішення Львівського окружного адмінсуду.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Виробничо-комерційна фірма "Горобина"» працює з 2000 року. Власницею компанії є Людмила Косенко – дружина Володимира Косенка – адвоката відомого судді-засівальника Ігоря Зварича. У 2019 році інша фірма сім’ї Косенків фігурувала у скандальному розподілі службових квартир військовим у Брюховичах. Крім цього, у власності сім’ї Косенків перебуває один із колишніх корпусів заводу «Кінескоп», який вони перебудовують під офісні центри. Міська рада судиться з Косенками через незаконну перебудову підземних переходів на вул. Героїв УПА під магазини.