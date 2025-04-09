Вулиця Львівська у селищі Брюховичі, що неподалік Львова

Восьмий апеляційний адміністративний суд у середу, 9 квітня, скасував рішення Львівського окружного адміністративного суду, який визнав протиправним та нечинним рішення Брюховицької селищної ради затвердити детальний план території на вулиці Львівській, 12 у Брюховичах. Йдеться про рішення, яким змінили призначення земельної ділянки – з території для розміщення кафе на територію під багатоквартирну житлову забудову з торгово-розважальною інфраструктурою. Ділянку планує забудувати ТзОВ «Виробничо-комерційна фірма "Горобина"» бізнесменки Людмили Косенко.

Рішення про зміну призначення ділянки Брюховицька селищна рада ухвалила у листопаді 2020 року. Після цього мешканка Брюховичів Неоніла Кухарчук оскаржила рішення, вказуючи на порушення процедур. Йдеться про відсутність громадських слухань, неоприлюднення матеріалів детального плану, порушення відповідності Генеральному плану. Крім цього, позивачка доводила, що мала законний інтерес, як мешканка суміжної ділянки.

Зазначимо, що йдеться про ділянку, площею 0,5038 га на вулиці Львівській, 12 у Брюховичах. На ділянці є кафе, яке й обслуговувало ТзОВ «Виробничо-комерційна фірма "Горобина"».

Львівський окружний адміністративний суд у грудні 2024 частково задовольнив позов Неоніли Кухарчук й визнав рішення Брюховицької селищної ради незаконним. Суд зобов’язав Держгеокадастр поновити початкове цільове призначення ділянки – для об'єктів громадської забудови. Однак Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував це рішення, фактично погодившись з аргументами третьої особи – забудовника ТзОВ «Виробничо-комерційна фірма "Горобина"». Компанія наполягала на законності процедури та відсутності порушень інтересів позивачки. Львівська міська рада оскаржуватиме рішення в касації.

Що відомо про сім'ю Косенків

Згідно з аналітичною системою YouControl, ТзОВ «Виробничо-комерційна фірма "Горобина"» працює з 2000 року й спеціалізується на будівництві. Власницею компанії є Людмила Косенко. Також Людмилі Косенко та її доньці Алєксандрі належить ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"». ZAXID.NET у травні 2024 року повідомляв, що компанія «Юкон» у 2009 році стала власницею приміщення підземного переходу на вулиці Героїв УПА, 73. На початку 2023 року ПП «Правниче агентство «Статус-Кво», яке належить чоловікові Людмилі Косенко Володимирові, збудувало за цією адресою незаконний МАФ. Зазначимо, що Володимир Косенко відомий як адвокат екссудді-посівальника Ігоря Зварича.

У 2019 році компанія сім'ї Косенків фірма «Чайка «А» (нині ТзОВ «Інтерміськбуд») фігурувала у скандальному розподілі службових квартир військовим у Брюховичах. ZAXID.NET розповідав, що тоді для будівництва компанія Косенків незаконно змінила цільове призначення земельної ділянки з оздоровчої зони у житлову.

Додамо, що у сім’я Косенків володіє одним із колишніх корпусів заводу «Кінескоп». Його бізнесмени перебудовують під офісні центри.