Аварія сталася влітку 2025 року на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська»

Золочівський районний суд Львівської області виніс вирок 52-річному поляку, який за кермом Volkswagen Golf вчинив смертельне ДТП на трасі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська». Внаслідок аварії 56-річна скутеристка загинула на місці. Суд визнав винним поляка у смертельній ДТП та призначив йому покарання 5 років тюрми з трирічною забороною керувати авто. Однак суд звільнив його від відбування реального покарання та замінив його на 3 роки іспитового терміну.

За матеріалами справи, аварія сталася 20 червня 2025 року у селі Плугів Золочівського району на трасі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська». 52-річний Александр-Богдан Надзяк за кермом Volkswagen Golf перевищив швидкість та зіткнувся зі скутером Suzuki Let's, який виїжджав з другорядної дороги на нерегульоване перехрестя. 56-річна мешканка Золочівського району за кермом скутера не надала перевагу авто, яке їхало по головній дорозі, внаслідок чого відбулося зіткнення. У результаті отриманих травм водійка скутера загинула на місці.

У суді Александр-Богдан Надзяк повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та попросив його суворо не карати.

Суддя Марія Бакаїм визнала Александра-Богдана Надзяка винним за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого), призначила йому 5 років тюрми, але звільнила від тюремного ув’язнення, встановивши іспитовий строк терміном на 3 роки. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.