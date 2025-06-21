Аварія сталась 20 червня у Золочівському районі Львівщини

У п’ятницю, 20 червня, у Золочівському районі Львівщини сталась смертельна ДТП за участі легковика та скутера. Унаслідок зіткнення загинула 56-річна мешканка Львівщини.

Як вказано у повідомленні поліції, ДТП сталась 20 червня близько 11:20 на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» у селі Плугів Золочівського району.



Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Golf, 52-річний іноземець, який тимчасово проживає у Львові, здійснив зіткнення зі скутером Suzuki Let's, яким керувала 56-річна мешканка Золочівського району. Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка скутера загинула на місці події.



Водій легковика затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



Правоохоронці встановлюють усі обставини події.