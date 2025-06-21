Сокальський районний суд Львівської області виніс вирок водію, який вчинив смертельну ДТП у нетверезому стані. Йому призначили 198 тис. грн штрафу із забороною керувати транспортними засобами шість років.

Як вказано у вироку, який оприлюднено у судовому реєстрі у червні 2025 року, аварія сталась вночі 2 вересня 2023 року – близько 03:00 у селі Поториця біля Сокаля. Михайло Глушко керував авто Volkswagen Beetle у стані легкого алкогольного сп’яніння (0,59 проміле), не вибрав безпечної швидкості та не врахував дорожню обстановку, через що авто з’їхало з дороги та в’їхало у дерево.

Одна з пасажирок авто, дружина обвинуваченого, від отриманих травм загинула, інша пасажирка отримала травми середнього ступеня важкості. Щодо водія порушили кримінальну справу за фактом вчинення смертельної ДТП у нетверезому стані. Потерпілі у цій справі не мають претензій до водія. Зокрема, матір загиблої у ДТП просила не позбавляти його волі.

У суді обвинувачений свою провину визнав та розповів, що того вечора дружина святкувала свій день народження, він майже не вживав алкоголю та не планував сідати за кермо, але потрібно було забрати дітей. За словами водія, він їхав зі швидкістю 70-80 км/год, запізно помітив поворот, авто вдарилось об бордюр та стало некерованим. Він також розповів суду, що це авто дружини, яке було відремонтоване після ДТП, і світло фар світило занадто високо.

Цю справу розглянув суддя Михайло Адамович, який дослідив усі матеріали, позицію потерпілих, аргументи та дані про обвинуваченого, який має третю групу інвалідності та сам виховує двох дітей.

Суддя визнав водія винним у вчиненні смертельної ДТП у нетверезому стані, призначивши 198 тис. грн штрафу із забороною протягом шести років керувати транспортними засобами. Вирок ще можна оскаржити.