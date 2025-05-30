Уночі 30 травня на Львівщині трапилась смертельна ДТП на дорозі «Східниця – Пісочна». Водій кросовера не впорався з керуванням та в’їхав у дерево – його пасажирка загинула від отриманих травм.

Як вказано у повідомленні департаменту з питань цивільного захисту ЛОВА, аварія сталась вночі у п’ятницю, 30 травня, приблизно о 02:30. 39-річний водій кросовера Acura MDX їхав по дорозі «Східниця – Пісочна» та біля села Пісочна не впорався із керуванням та в’їхав у дерево.

42-річна пасажирка авто загинула від отриманих травм, а водій у стані середнього ступеня важкості госпіталізований у Дрогобицьку міську лікарню. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.