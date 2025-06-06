Кросовер, яким керував працівник суду, злетів у кювет та перекинувся

Галицький районний суд міста Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави для секретаря Дрогобицького міськрайонного суду 39-річного Михайла Ступницького, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив смертельну ДТП поблизу Стебника.

Смертельна аварія сталася 30 травня близько 2:30 ночі. Кросовер Acura MDX, за кермом якого був Михайло Ступницький, на заокругленій ділянці злетів з дороги в кювет, врізався у дерево та перекинувся. У ДТП загинула 42-річна пасажирка автомобіля, теж працівниця суду. В організмі водія виявили понад 2 проміле алкоголю.

Винуватцю аварії повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть постраждалої (ч. 3 ст. 286-1 ККУ).

Суд врахував тяжкість злочину, а також те, що винуватець є працівником Дрогобицького міськрайонного суду та може впливати на потерпілих, свідків та експертів. У результаті суд задовольнив клопотання слідчого, застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з утриманням його в ДУ «Львівська установа виконання покарань №19», без визначення розміру застави.