Аварія сталась 2 червня на трасі Київ-Чоп у селі Чишки Львівського району

Пізно ввечері у понеділок, 2 червня, на трасі Київ-Чоп біля Львова зіткнулась вантажівка та BMW X5 – унаслідок ДТП водій кросовера потрапив у реанімацію. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, аварія сталась 2 червня близько 23:10 на трасі Київ-Чоп у селі Чишки Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля BMW X5, яким керував 38-річний мешканець одного з сіл району, та вантажівки DAF під керуванням 40-річного жителя Харківської області. Внаслідок ДТП водій кросовера отримав тілесні ушкодження та потрапив у реанімацію.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.