Водій ВАЗ 2108 у нетверезому стані в’їхав у бетонну основу моста у селі Кимир Львівського району

Перемишлянський районний суд Львівщини виніс вирок винуватцю п’яної ДТП з двома загиблими – після зіткнення він втік з місця аварії. Суд призначив водію 9 років тюрми з забороною керувати транспортними засобами, приєднавши невідбуте покарання за вчинену раніше крадіжку.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2025 року, випадок трапився рано вранці 15 лютого 2025 року. Мешканець Львівщини Андрій Складан керував авто ВАЗ 2108 («Лада») у нетверезому стані та в’їхав у бетонну основу моста у селі Кимир Львівського району.

Унаслідок зіткнення двоє пасажирів авто віком 21 та 20 років загинули, ще двоє пасажирів віком 18 та 33 роки зазнали травм. Водій авто покинув місце ДТП та не допоміг потерпілим.

Щодо нього порушили кримінальні провадження через вчинення смертельної ДТП у нетверезому стані та залишення потерпілих у небезпеці. У суді обвинувачений визнав свою провину. Він підтвердив, що вживав алкоголь перед тим, як сісти за кермо, не зміг сказати, з якою саме швидкістю він їхав, бо в авто не працював спідометр. Андрій Складан заявив, що шкодує про вчинене. Потерпілі у цій справі заявили, що не мають претензій до обвинуваченого та просили його суворо не карати.

Цю справу розглянула суддя Олександра Гуняк, яка дослідила усі докази, думку потерпілих та дані про обвинуваченого, який раніше був судимий за крадіжку – його звільнили від тюремного ув’язнення з іспитовим терміном.

Суддя визнала його винним у вчиненні смертельної ДТП та залишенні потерпілих у небезпеці, приєднавши невідбуте покарання за вчинену раніше крадіжку. Винуватцю аварії призначивши 9 років тюрми з забороною протягом 10 років керувати транспортними засобами. Вирок ще можна оскаржити.