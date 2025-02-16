Водій автомобіля ВАЗ 2108 не постраждав та втік з місця події

У суботу вранці, 15 лютого, в селі Кимир Львівського району трапилася смертельна ДТП, загинули двоє пасажирів автомобіля ВАЗ. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

24-річний мешканець села Вовків, керуючи автомобілем ВАЗ 2108, не впорався з керуванням та наїхав на бетонну основу моста. Внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля загинули на місці події. Ще двоє пасажирів отримали травмами різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували до Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих ім. Юрія Липи, що у Винниках.

Водій автомобіля ВАЗ 2108 не постраждав та втік з місця події. Його затримали порядку ст. 208 КПК України.