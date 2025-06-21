Бродівський районний суд Львівщини визнав сільського старосту Підкамінської громади Василя Сакву винним у нетверезій їзді. Йому призначили 17 тис. грн штрафу та заборонили керувати авто протягом року.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2025 року, староста Вербівчицького старостинського округу Василь Саква після опівночі 26 травня 2025 року їхав за кермом авто Dacia Sandero. Його зупинили поліцейські у селі Стиборівка біля Підкаменя та виявили ознаки алкогольного сп’яніння (різкий запах алкоголю, хитка хода, поведінка не відповідає обстановці).

Водій відмовився пройти перевірку на стан алкогольного сп’яніння і на нього склали протокол за ч.1 ст.130 КУпАП. У суді Василь Саква визнав свою провину.

Цю справу розглядала суддя Тетяна Войтюк, яка дослідила усі матеріали та відео з нагрудних камер поліцейських, з запису відомо, що водій намагався втекти від поліції та уникнути відповідальності. Суддя призначила Сакві 17 тис. грн штрафу та заборонила протягом року керувати транспортними засобами. Постанову ще можна оскаржити.