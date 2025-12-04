Смертельна ДТП сталась у Львові у районі Рясне -1

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок 22-річному львів’янину, який восени 2023 року вчинив ДТП, унаслідок якої загинув 50-річний іноземець. Йому призначили покарання – 4 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами 3 роки.

За матеріалами справи, смертельна ДТП сталася 17 жовтня 2023 року неподалік вул. Шевченка, 360. 50-річний громадянин Китаю, який був за кермом автомобіля таксі марки Nissan, збив 58-річну жінку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу.

Через три години на цьому ж місці, під час оформлення згаданої ДТП, 22-річний Тарас Баран, за кермом автомобіля Honda, на швидкості в’їхав у фургон Iveco та наїхав на двох пішоходів, які перебували на проїзній частині біля фургона. Після цього Тарас Баран в’їхав в авто поліції. У результаті отриманих травм 50-річний китаєць загинув на місці. У суді обвинувачений визнав свою вину та щиро розкаявся. Тарас Баран пояснив, що не зменшив швидкості, оскільки не побачив знаку про оформлення ДТП.

Справу розглянула суддя Валентина Свірідова, яка визнала Тараса Барана винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ), та призначила 4 роки позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами протягом 3 років. Також він повинен сплатити 500 тис. грн моральної шкоди дружині потерпілого та 16 тис. грн витрат на користь держави за проведені експертизи. На вирок ще може бути подана апеляція.