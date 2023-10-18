Медики швидкої допомоги оперативно надали допомогу постраждалій та доправили її до лікарні

У вівторок увечері, 17 жовтня, на вул. Шевченка у Львові автомобіль таксі марки Nissan збив пішохідку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Жінку госпіталізували з важкими травмами. Через три години на тому ж місці, під час оформлення згаданої ДТП, 50-річного таксиста збив інший автомобіль, він загинув.

Як розповіли у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики «швидкої» якраз поверталися медичним автобусом з Польщі та стали свідками ДТП на вул. Шевченка, де автомобіль збив жінку. ДТП сталася близько 21:00.

«На проїжджій частині лежала постраждала; якраз поспіла наша 193 бригада. Допомагати в екстрених випадках – це святий обов'язок медиків екстренки, тож всі кинулися на підмогу колегам зі «швидкої», – розповіли в центрі.

58-річну пішохідку доправили до лікарні у стані мозкової коми. За попередніми даними медиків «швидкої», у жінки діагностували відкритий перелом ноги, закриту черепно-мозкову травму, забій грудної клітки, органів черевної порожнини та тазу.

Згодом у поліції уточнили, що 50-річний водій Nissan Sylphy EV, який збив жінку на вул. Шевченка, через три години сам загинув у ДТП. Друга ДТП сталася близько опівночі на місці оформлення попередньої аварії. На 50-річного іноземця здійснив наїзд 22-річний водій Honda Accord. Постраждалий загинув на місці.

Дві важкі аварії на вул. Шевченка у Львові (фото поліції)

«Водій автомобіля Honda Accord, 22-річний житель Львова, не стежив за ситуацією на дорозі, не вибрав безпечної швидкості, внаслідок чого збив конуси та дорожній знак «Оформлення ДТП», які поліцейські виставили на проїзній частині, оскільки забезпечували безпеку руху, далі – скоїв наїзд на водія, який вчинив попередню ДТП та на водія евакуатора, котрий приїхав за автомобілем Nissan, пошкодженим під час попередньої аварії», – повідомили в поліції.

У патрульній поліції зазначили, що Honda Accord в’їхала у місце аварії, коли Nissan саме піднімали на евакуатор. Також постраждав водій евакуатора, його госпіталізували.

Після цього Honda зіткнулась ще й зі службовим автомобілем поліції, який стояв з увімкненими проблисковими маячками.

За фактом обох аварій поліцейські відкрили кримінальні провадження.