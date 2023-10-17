Пішохід отримав важкі травми внаслідок ДТП

У вівторок, 17 жовтня, на вул. Чернівецькій поблизу залізничного вокзалу у Львові легковик Renault Scenic збив 37-річного пішохода, який переходив дорогу. Постраждалий отримав важкі травми голови та перебуває в реанімації.

У патрульній поліції та поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що ДТП сталася близько 14:00 на вул. Чернівецькій. 24-річний водій Renault Scenic здійснив наїзд на 37-річного пішохода.

Від удару пішохода відкинуло на лобове скло автомобіля (фото очевидців)

Унаслідок ДТП постраждалого пішохода доставили до лікарні святого Пантелеймона. Обставини аварії ще встановлюють.

У прес-службі Першого ТМО Львова розповіли ZAXID.NET, що в результаті ДТП чоловік отримав важкі тілесні ушкодження – черпно-мозкову травму з внутрішнім мозковим крововиливом. Медики ургентно прооперували пацієнта, він перебуває в реанімації.