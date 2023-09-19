Аварія трапилась 30 вересня 2022 року на вул. Пасічній у Львові

Личаківський районний суд Львова виніс вирок львів’янину Андрію Урбану, який, керуючи автомобілем ВАЗ, збив жінку з дворічною дитиною на пішохідному переході. За вчинене чоловіка ув’язнили на чотири роки.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, аварія трапилась 30 вересня 2022 року приблизно о 14:30 на вул. Пасічній у Львові. Львів’янин Андрій Урбан керував авто ВАЗ 21043 та збив 28-річну жінку з дворічною дитиною на пішохідному переході. У матеріалах справи вказано, що водій не зменшив швидкість, наближаючись до переходу, не зреагував на дорожню обстановку та вчинив ДТП.

Унаслідок наїзду 28-річна жінка отримала низку травм середнього ступеня важкості, а 2-річний хлопчик був важко травмований. Зокрема, у нього діагностували струс головного мозку, закритий перелом кісток правого передпліччя, розрив лівої нирки.

Обвинувачений Андрій Урбан визнав свою провину частково. Спочатку львів'янин відмовився давати пояснення, однак згодом заявив, що вантажний автомобіль «Тата» обмежував оглядовість і він не бачив пішоходів. Вважає, що потерпіла з дитиною порушила ПДР, оскільки раптово вибігла на пішохідний перехід, не контролюючи дитину. Просив врахувати, що для потерпілої він купив телефон вартістю 6500 грн, відшкодував кошти на лікарства в сумі 2700 грн та інші витрати в сумі 662 грн.

Потерпіла у суді розповіла, що вона з дитиною почала переходити дорогу по переходу – одна автівка (вантажівка «Тата») їм зупинилась і вони продовжували рух, коли жінка відчула сильний удар. Жінка знепритомніла і прийшла у свідомість у реанімації.

«Зазначила, що життя її сім’ї після ДТП кардинально змінилось, оскільки була потреба в тривалому лікуванні для неї та сина, проведенні операції та здачі великої кількості аналізів, що потягли за собою значні матеріальні затрати. Через необхідність додаткового догляду чоловік змушений був звільнитись з роботи. Звернула увагу, що обвинувачений постійно брехав чоловіку щодо порушення нею ПДР, ніякої обіцяної фінансової участі в лікуванні він не брав, а потім почав уникати спілкування», – цитують покази потерпілої у вироку суду.

Жінка не заперечила, що обвинувачений дав їй вживаний телефон, але заявила, що він «некоректно працював». Чоловік потерпілої заявив, що 2700 грн, які обвинувачений дав на лікування, були витрачені у перші два дні перебування у лікарні.

Справу розглянув суддя Роман Головатий, який дослідив усі матеріали справи. Суддя Визнав Андрія Урбана винним у вчиненні ДТП та призначив покарання у вигляді чотирьох років тюрми та трирічною забороною керувати транспортними засобами. На вирок ще може бути подана апеляція.