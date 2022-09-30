28-річну маму дитини госпіталізували у важкому стані

У п'ятницю, 30 вересня, на вул. Пасічній у Львові автомобіль збив жінку з 2-річною дитиною, які переходили дорогу на пішохідному переході.

За даними патрульної поліції Львівщини, ДТП сталася близько 15:00. Автомобіль збив 28-річну жінку з 2-річною дитиною. На місці працюють поліцейські. Більше подробиць обіцяють повідомити згодом.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що в результаті ДТП 2-річну дитину доправили у лікарню святого Миколая (раніше міська дитяча лікарня) з попереднім діагнозом – закрита черепно-мозкова травма.

Маму дитини без свідомості доправили у лікарню святого Луки (раніше 8-ма міська лікарня). Попередній діагноз жінки – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, тупа травма живота, переломи стегна та плеча.

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