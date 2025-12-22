Захисники знищили два човни разом із ворожим десантом

Українські захисники відзначили, що окупанти намагаються розширити свій плацдарм біля населених пунктів Серебрянка та Дронівка. Під час переправи через Сіверський Донець захисники знищили десант РФ. Про це у понеділок, 22 грудня, повідомив 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ продовжують утримувати позиції та завдавати російським військам втрат у живій силі й техніці. За словами бійці, окупанти не припиняють спроб перекидання особового складу через річку Сіверський Донець з боку Серебрянського лісництва. За останні дві доби підрозділи безпілотних систем 81-ї бригади знищили два човни разом із ворожим десантом.

Ключовою метою противника залишається встановлення повного контролю над населеними пунктами Серебрянка та Дронівка.