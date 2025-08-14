За умови правильної погоди у серпні на території Львівської області та Карпат розпочинається третя грибна хвиля. Розповідаємо, якою має бути погода, щоб гриби вродили, та які види їстівних грибів можна назбирати цього місяця.

Грибні сезони

У Карпатах, зокрема на території Львівщини, грибний сезон можна умовно розділити на кілька хвиль. Перша і найкоротша – триває лише кілька тижнів – припадає на кінець травня і початок червня. У цей час гриби можна знайти лише на добре прогрітих і сонячних галявинах.

Друга грибна хвиля припадає на кінець червня і триває трохи довше, хоча це залежить від погоди – грибів не буде в період тривалої спеки без дощів.

Найбільш плідна і довга третя грибна хвиля починається в середині серпня і може тривати аж до початку листопаду. Знову ж таки, це залежить від погоди.

Стежте за прогнозом

Більшість грибів полюбляють вологі місця, тому на старті серпневої третьої хвилі, коли дощів ще небагато, гриби найкраще шукати ближче до гір.

Врожай грибів 13 серпня на Турківщині (фото Іванни Федитник в групі Грибники Львівщини)

Після затяжної спеки грибниці потрібно до двох тижнів на відновлення і початок плодоношення, говорить зі своїх спостережень відомий на Львівщині грибник Олесь Боровик. Проте вже восени відновлення відбуватиметься швидше – до тижня.

Про те, що в лісі з’являються гриби, досвідченим грибникам також говорить ранковий туман. Окрім того, є прикмета, що до збору білих грибів можна готуватися скоро після того, як з’явилися мухомори.

На те, чи знайдуться в лісі гриби, впливає також склад ґрунту і, звісно, людська діяльність. У місцях промислової заготівлі чи то грибів, чи то ягід або трав, кількість врожаю може зменшуватися з року в рік. Зокрема, і через пошкодження лісової підстилки.

Варто запам’ятовувати або й занотовувати собі грибні місця, що трапилися на шляху, – адже грибниця залишається на одному місці. Також можна спостерігати за іншими більш досвідченими грибниками. І, звісно, довіряйте своїй інтуїції – непротоптані стежки можуть вивести до скарбу.

12 серпня на Турківщині (фото Ростислава Ганяка в групі Грибники Львівщини)

Які гриби можна збирати в серпні

Королем карпатських лісів є, без сумніву, білий гриб. Його можна збирати протягом усіх грибних хвиль, але пік плодоношення припадає на серпень-жовтень. Також в серпні-вересні в лісах Львівщини можна зібрати щедрий врожай підосичників, підберезників, сироїжок, маслюків, моховиків і, звісно, лисичок.

Лисички (фото Михайла Шовгенюка з групи Грибники Львівщини)

Окрім того, в серпні починається щедра хвиля дубовиків, парасольок, опеньків, рядовок, синяків і рижиків. Услід за ними з’являться також польські гриби.

Це важливо

Якщо ви поки не досвідчені у грибній справі, знайдіть для походу компанію професіоналів. Деякі отруйні гриби добре маскуються під їстівні – розрізнити їх можна лише за дрібними деталями. Якщо не впевнені, що гриб їстівний, – не беріть його. Це основне правило грибника, що рятує життя.

Також пам’ятайте, що навіть їстівними грибами можна отруїтися, якщо їх неправильно зберігати або готувати. Зібрані гриби можуть зберігатися в холодильнику не більше доби, а краще зайнятися їх обробкою одразу. Тому не набирайте грибів більше, ніж вам під силу приготувати. Найкраще збирати гриби рано-вранці, адже під час денної спеки вони будуть вже в трохи гіршій формі і можуть зіпсуватися швидше.