У Львові на вулиці Стрийській патрульний інспектор поліції оштрафував 39-річного інструктора з водіння, який відмовився пристебнутись за кермом.

У навчальному автомобілі інстурктор сидів на пасажирсткому місці, а за кермом був інший водій.

Патрульна поліція Львова повідомляє, що інструктор навчального автомобіля не користувався ременем безпеки. На зауваження поліцейського чоловік відповів, що кілька років тому інструкторів не зобов’язували пристібатися, і виправляти ситуацію не поспішав.

У підсумку на нього винесли постанову за ч. 5 ст. 121 КУпАП («Порушення правил користування ременями безпеки»). Також патрульні провели з порушником профілактичну бесіду, нагадавши, що ремінь безпеки — це не формальність, а засіб, який рятує життя.