Автоінструктор оформляв підроблені медичні довідки через знайомого медика в Стрию

Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок інструктору автошколи СТК ТСОУ (спортивно-технічний клуб товариства сприяння оборони України) Михайлові Кацідану за продаж медичних довідок про придатність до керування транспортними засобами. За співучасть у підробці документів йому призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, уродженець села Козьова, який працює автоінструктором СТК ТСОУ, Михайло Кацідан продавав медичні довідки про придатність до керування, які оформляв через знайомого медика в Стрию, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження.

Автоінструктор отримав анкетні дані та фотографії клієнтів, а згодом передав виготовлені на їх імена готові медичні довідки. Вартість одної довідки становила 500 грн. За даними слідства, у вересні-жовтні 2024 року Михайло Кацідан допоміг оформити 10 медичних довідок.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Він пояснив, що допоміг знайомому, який працює майстром в училищі, отримати медичні довідки.

Суддя Олександр Писарев визнав Михайла Кацідана винним у співучасті в підробці документів (ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 358 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді одного року обмеження волі. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.