Посередника спіймали на гарячому під час одержання грошей

Оперативники Львівського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали 54-річного мешканця Львова, який заробляв на зв’язках у львівському територіальному сервісному центрі МВС на вул. Данила Апостола. За 4 тис. грн він обіцяв клієнту вирішити питання із перереєстрацією авто.

Як повідомили у вівторок, 24 червня, у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, «бігунок» за 4 тис. грн обіцяв доповитися з працівниками ТСЦ щодо перереєстрації автомобіля поза чергою та отримання техпаспорту за пришвидшеною процедурою без здійснення офіційних проплат.

Його затримали оперативники Львівського управління ДВБ та слідчі поліції Львівщини. За даними ZAXID.NET із власних джерел, затримали посередника ТСЦ на вул. Данила Апостола. Ним виявився 54-річний львів’янин.

Затриманому повідомили про підозру за зловживання впливом (ч.3 ст. 369-2 ККУ). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.