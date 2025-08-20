ССО важко поранили російського генерала на Курщині

Бійці Сил спеціальних операцій показали удар по автомобілю на Курщині, у якому перебував російський генерал-лейтенант Єседулла Абачев. Внаслідок атаки Абачеву ампутували руку та ногу. У середу, 20 серпня, ССО опублікували відео вогневого ураження та розкрили деталі операції.

Подія трапилась за 5 км від міста Рильськ Курської області. Успішну бойову операцію провели бійці підрозділу UA_REG TEAM ССО. За словами військових, у суботу, близько 21:30 вони здійснили точкові удари FPV-дронами по автомобілю з номерами 9828 РМ. В машині перебував заступник командувача угруповання військ «Сєвєр» ЗС Росії, генерал-лейтенант Єседулла Абачев. Відомо, що російського генерала літаком доставили до Москви, де ампутували руку та ногу.

«Внаслідок удару російський високопосадовець отримав тяжкі поранення, що призвели до ампутації обох кінцівок та фактичної втрати працездатності», – йдеться у повідомленні.

Уродженець Дагестану Єседулла Абачев з 24 лютого 2022 року обіймав посаду командувача 2-го армійського корпусу так званої «Народної міліції» псевдореспубліки «ЛНР». З березня 2024 року його призначили заступником командувача угруповання «Сєвєр», яке намагається окупувати на Харківщину та Сумщину.

Нагадаємо, 19 серпня стало відомо, що на війні проти України ліквідували брата скандального депутата держдуми Росії Віталія Мілонова Алєксандра. Окупант помер в шпиталі через ускладнення після поранення.