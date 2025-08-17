Абачев з початку повномасштабного вторгнення в Україну командував так званою «Народною міліцією ЛНР»

У ніч на неділю, 17 серпня, українські підрозділи атакували колону російських військових, яка рухалася трасою на Курщині. Внаслідок атаки зазнав серйозних поранень заступник командувача угруповання військ «Сєвєр» ЗС Росії, генерал-лейтенант Єседулла Абачев – йому ампутували руку та ногу, повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки МО України.

За даними розвідки, у ніч на 17 серпня українські підрозділи уразили ворожу колону на трасі «Рильськ – Хомутовка» у Курській області Росії. Внаслідок атаки отримав серйозні поранення генерал Абачев, який працює заступником командувача угруповання «Сєвєр» Євгєнія Нікіфорова.

Єседулла Абачев

«Літаком військово-транспортної авіації пораненого терміново доставили до Центрального клінічного шпиталю імені вишневського в Москві. Унаслідок поранень Абачеву ампутовано руку та ногу», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Кількість втрат та постраждалих в ураженій колоні росіян розвідка не уточнила.

Єседулла Абачев – уродженець Дагестану, військовий вишкіл проходив у Харківському вищому танковому командному училищі. Брав участь у вірменсько-азербайджанському конфлікті, другій чеченській війні, вторгненні у Грузію та війні в Сирії.

З 24 лютого 2022 року Абачева призначили командувачем 2-го армійського корпусу так званої «Народної міліції» невизнаної «ЛНР». З березня 2024 року його призначили заступником командувача угруповання «Сєвєр», яке наступає на Харківщину та Сумщину.