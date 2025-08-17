Вибух в окупованому Мелітополі, 16 серпня 2025 року

У суботу, 16 серпня, спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони знищили склад з боєкомплектом та ліквідували російських військових в окупованому Мелітополі на Запоріжжі. Про це повідомила пресслужба ГУР.

«Гуркіт пролунав у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом до пункту дислокації окупантів на території промзони в районі проїзду Корвацького у Мелітополі», – ідеться в повідомленні.



У результаті операції українські спецпризначенці знищили щонайменше шістьох російських загарбників з-поміж морської піхоти, а також екіпажу БпЛА так званого кадировського батальйону «Ахмад-Восток». Точна кількість безповоротних та санітарних втрат російських окупантів встановлюється.



Від вибуху також загорівся склад з ворожими боєприпасами, було чутно звуки вторинної детонації. На місце інциденту прибули чотири автомобілі швидкої, додають розвідники.

Нагадаємо, 2 серпня ГУР повідомило, що на околицях Мелітополя вибухнув мікроавтобус з бійцями підрозділу «Ахмат». Унаслідок детонації всі п’ятеро пасажирів загинули. Також вибухом поранено двох загарбників, які перебували в сусідньому авто, та знищено мобільний комплекс РЕБ