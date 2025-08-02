У Мелітополі вибухнуло авто з п'ятьма кадирівцями

Головне управління розвідки разом з партизанами провели успішну операцію, під час якої ліквідували п’ятьох бійців чеченського підрозділу «Ахмат» в окупованому Мелітополі Запорізької області. Про це повідомили у телеграм-каналі ГУР.

За даними розвідки, у суботу, 2 серпня, на околицях Мелітополя вибухнув мікроавтобус з бійцями підрозділу «Ахмат», які перебували всередині. Внаслідок детонації всі п’ятеро пасажирів загинули.

«Також вибухом поранено двох загарбників, які перебували в сусідньому авто, та знищено мобільний комплекс РЕБ», – йдеться у повідомленні ГУР.

Зазначається, що успішну операцію українські розвідники здійснили у взаємодії з місцевим рухом опору.

Нагадаємо, 26 липня Головне управління розвідки повідомляло, що на російському аеродромі «Армавір», що у Краснодарському краї, згорів навчально-бойовий винищувач Су-27УБ.

11 липня українські розвідники повідомляли про вибух на логістичній базі росіян в окупованому Мелітополі. Тоді внаслідок вибуху також загинули п’ятеро окупантів.