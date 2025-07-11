ГУР та рух опору ліквідували у Мелітополі п'ятьох окупантів

В окупованому Мелітополі пролунав вибух на логістичній базі росіян. Внаслідок чого померли п’ятеро окупантів. Про це у п’ятницю, 11 липня, повідомило Головне управління розвідки міноборони України.

Як розповіли розвідники, російські військові облаштували логістичну базу на одному з підприємств окупованого Мелітополя. Там вони розташували особовий склад та військовий транспорт. У четвер, 10 липня, на логістичній базі окупантів пролунав вибух.

«Детонація відбулась у момент, коли окупанти розвантажували військовий транспорт – п’ятеро загарбників з так званої Росгвардії ліквідовано», – повідомили розвідники.

Також внаслідок вибуху знищена апаратна станція забезпечення супутниковим зв’язком, яку росіяни планували використовувати для управління окупаційними військами.

Зазначається, що ГУР проводило операцію у взаємодії з місцевим рухом опору.

Нагадаємо, 1 липня розвідники повідомили, що в окупованому Криму дронами «Бобер» знищили російські системи ППО та винищувач Су-30. Загальна вартість уражених цілей становить понад 200 млн доларів.