ГУР у Криму знищило РЛС та пускову установку ЗРК С-400 «Тріумф»

Бійці спецпідрозділу «Примари» Головного управління розвідки за допомогою дронів уразили у тимчасово окупованому Криму компоненти російського комплексу протиповітряної оборони С-400 «Тріумф». Про це у четвер, 26 червня, повідомили у пресслужбі ГУР.

Розвідка опублікувала відео успішної бойової роботи у Криму. На кадрах видно, як українські дрони уражають російські радіолокаційні системи та пускову установку комплексу ППО С-400 «Тріумф». Зокрема, під удар потрапили:

• дві багатофункціональні РЛС управління 92Н2Е;

• дві РЛС виявлення 91Н6Е;

• пускова установка комплексу С-400.

«Радари – це “очі” ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси стають небоєздатними», – наголосили українські розвідники.

Додамо, що С-400 «Тріумф» – російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) великого і середнього радіуса дії. Перебуває на озброєнні російської армії з 2007 року. Призначений для ураження літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення. ЗРК здатний виявляти цілі на відстані до 600 км та одночасно супроводжувати до 300 цілей. Вартість ЗРК С-400 «Тріумф» становить близько 1,2 млрд доларів.