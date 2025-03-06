ЗСУ уразили російську РЛС «Каста» вартістю 60 млн доларів
Станцію виявили завдяки дрону, який придбали за донати українців
Українські військові завдали успішного удару по російській радіолокаційній станції «Каста». Відео ураження опублікував фонд «Повернись живим» у соцмережі Х.
У повідомлення не вказано, на якому саме напрямку вдалося уразити РЛС. Однак відомо, що станцію виявили аеророзвідники 43-ї артилерійської бригади ім. гетьмана Тараса Трясила та передали її координати вищому керівництву, яке ухвалило рішення вдарити по «Касті».
За даними «Мілітарного», для ураження українські військові застосували американську реактивну систему HIMARS. У фонді «Повернись живим» зазначили, що РЛС виявили завдяки дрону, який придбали на донати українців.
Каста-2Е2 – російська рухома маловисотна трикоординатна станція радіолокації дециметрового діапазону кругового огляду режиму чергування. ЇЇ використовують для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, у тому числі на гранично малих висотах. Час розгортання установки становить 20 хв, а дальність зони огляду від 5 до 150 км, радіус дії – 360°.
Зазначимо, що російська РЛС «Каста» не вперше потрапляє під ураження. У серпні 2024 року контррозвідники СБУ разом з бійцями ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію «Каста», які окупанти розташували у Запорізькій області.
Нагадаємо, 16 лютого 2024 року біля Покровська Донецької області вперше зафіксували знищення російської новітньої вогнеметної системи ТОС-2 «Тосочка».