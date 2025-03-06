Російська РЛС «Каста» коштує близько 60 млн доларів

Українські військові завдали успішного удару по російській радіолокаційній станції «Каста». Відео ураження опублікував фонд «Повернись живим» у соцмережі Х.

У повідомлення не вказано, на якому саме напрямку вдалося уразити РЛС. Однак відомо, що станцію виявили аеророзвідники 43-ї артилерійської бригади ім. гетьмана Тараса Трясила та передали її координати вищому керівництву, яке ухвалило рішення вдарити по «Касті».

За даними «Мілітарного», для ураження українські військові застосували американську реактивну систему HIMARS. У фонді «Повернись живим» зазначили, що РЛС виявили завдяки дрону, який придбали на донати українців.

Каста-2Е2 – російська рухома маловисотна трикоординатна станція радіолокації дециметрового діапазону кругового огляду режиму чергування. ЇЇ використовують для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, у тому числі на гранично малих висотах. Час розгортання установки становить 20 хв, а дальність зони огляду від 5 до 150 км, радіус дії – 360°.

Зазначимо, що російська РЛС «Каста» не вперше потрапляє під ураження. У серпні 2024 року контррозвідники СБУ разом з бійцями ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію «Каста», які окупанти розташували у Запорізькій області.

Нагадаємо, 16 лютого 2024 року біля Покровська Донецької області вперше зафіксували знищення російської новітньої вогнеметної системи ТОС-2 «Тосочка».