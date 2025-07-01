Дрон українського виробництва «Бобер»

Бійці Головного управління розвідки атакували у окупованому Криму російські системи ППО та винищувач Су-30. Відео успішної операції розвідка опублікувала у власному телеграм-каналі у вівторок, 1 липня.

Зазначається, що розвідники уразили у Криму критично важливі військові цілі. Бійці використовували дрони українського виробництва UJ-26, більш відомих як «Бобер». Під атаку потрапили ЗРГК «Панцирь-С1» разом з обслугою, РЛС «Ніобій-СВ», берегова РЛС «Пєчора-3», РЛС «Протівнік-ГЕ», а також російський винищувач Су-30, що базувався на аеродромі в Саках.

Зауважимо, що найдорожчою ціллю стала РЛС «Протівнік-ГЕ», вартість якої оцінюють у 120 млн доларів. Це – універсальна, мобільна, трикоординатна радіолокаційна станція п'ятого покоління. Призначена для виявлення й видачі координат повітряних цілей при роботі в складі автоматизованої системи управління протиповітряною обороною і систем управління повітряним рухом. Висота перегляду повітряного простору становить до 200 км, а дальність – до 100 км.

Уражена у Криму російська РЛС «Протівнік-ГЕ»

РЛС «Протівнік-ГЕ» розробили на Нижньогородському науково-дослідному інституті радіотехніки, а її виробництво почалося у 2006 році.

Додамо, що дрони українського виробництва UJ-26 (Бобер) почали надходити на озброєння Сил оборони у 2023 році. Безпілотник здатний подолати відстань у 800 км, а час його польоту становить 7 годин.

Ці безпілотники є українським еквівалентом іранського безпілотника Shahed 131. Зокрема, їх використовували для ударів по об’єктах у Москві та аеродромі у Пскові. Вартість одного БпЛА становить 108 тис. доларів.