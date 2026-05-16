Фундамент вежі виявили на подвірʼї богословської академії

У Луцьку виявили залишки фундаменту однієї з веж Окольного замку та вхід у підземелля. Історичну знахідку локалізували на території колишнього монастиря бригідок, а нині – корпусу Волинської православної богословської академії. Про це 15 травня повідомили у Луцькій міській раді.

За словами директора Історико-культурного заповідника у місті Луцьку Віктора Баюка, це фундамент вежі Свинюських. Це важлива знахідка, яка ще більше привідкриває історію древнього Луцька, адже про неї було відомо лише з історичних джерел. Її віднайшли під час розвідувальних робіт на замовлення Луцької міської ради.

фото Луцької міської ради

Також під час розкопок виявили вхід у підземелля зі склепінням. Роботи продовжать і ще цього року розкопають увесь периметр фундаменту, після цього законсервують його. Віктора Баюк зазначив, що у майбутньому шукатимуть залишки ще двох веж.

Вхід у підземелля (фото Луцької міськради)

Ректор Волинської православної богословської академії Володимир Вякін повідомив, що навчальний заклад хоче впорядкувати внутрішній дворик, це могло б стати ще однією туристичною локацією в історичній частині міста. Якщо розчистити територію вздовж стіни, можна з’єднати пішохідною доріжкою дві вежі.

Вежа Чорторийських Окольного замку (фото з сайту VisitLutsk)

У Луцьку було два замки – Верхній (Любарта) та Окольний (Нижній) замок. Окольний був другим оборонним кільцем старого Лучеська і мав вісім веж – чотири дерев’яні та чотири муровані. До нашого часу збереглася лише одна вежа XV ст. – князів Чорторийських, її нещодавно відновили та пристосували під музей.

зображення з сайту «Україна iнкoгнiтa»