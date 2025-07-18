Турцентр зробив підбірку памʼяток Луцька за кольорами

Туристичний центр Луцька розповів про пам’ятки і спадщину волинського міста через призму кольорів, з якими воно асоціюється. Читайте, що варто побачити і відвідати у древньому Лучеську, який існує щонайменше з 1085 року. Перетворіть свою мандрівку в інстатур з яскравими барвами.

«Мішель Пастуро у книзі “Кольори наших споминів” пише, що колір може викликати емоції, асоціації та спогади, які часто є унікальними для кожної людини. Для нас Луцьк – це теракотові відтінки цегляних мурів, смарагдова глибина Гнідавського болота, сірі плечі монументальної архітектури і яскраві спалахи стрітарту на тлі буденності. А які у вас кольорові асоціації з Луцьком?», – пишуть на сторінці «Луцьк – приємне відкриття».

Карта історичної частини Луцька з памʼятками (зображення Visitlutsk)

Памʼятки Луцька у восьми кольорах

Цегляно-жовтий

Це колір історичної забудови міста, що символізує тяглість, фасади найзнаковіших міських памʼяток.

Це мури Луцького замку на вул. Кафедральній, 1а. Він один з найбільших, найдавніших і найкраще збережених в Україні. Він має три вежі: В’їзну, Стирову та Владичу. Туристам варто піднятись на 28-метрову в’їзну вежу, яка зображена на 200-гривневій купюрі. А ще на території дитинця є єдиний в Україні музей дзвонів. Варто відвідати також музей книги та художній музей.

На замковому подвір’ї можна оглянути фундаменти давньої церкви Іоанна Богослова XII ст. Це перший християнський храм міста та перша будівля, мурована з каменю у Луцьку. Церква є найдавнішою, частково збереженою спорудою на території Верхнього замку.

Вежа Чорторийських розташована недалеко від Верхнього замку – на вул. Кафедральній, 6. Там колись був Окольний (Нижній) замок з вісьмома вежами. І це якраз єдина вціліла з XV ст. Поруч є оборонний мур з кам’яною аркадою на фундаменті, готичною цегляною кладкою і ромбовидним орнаментом. У підземеллі колегіуму єзуїтів розчистили 18 кімнат і 4 коридори. У них розміщені Галерея рицарства, експозиція навчального процесу у Єзуїтському колеґіумі, мультимедійна система з інтерактивним смарт-табло, шоломами віртуальної реальності, силіконова фігура монаха-єзуїта, голограма привида.

Вежа Чорторийських і Окольний замок (фото з сайту VisitLutsk)

Лютеранська кірха на вул. Караїмській, 16 була головним храмом німецьких колоністів Волині. Зараз це баптистський дім молитви.

Лютеранська кірха (фото з сайту VisitLutsk)

Гранітовий

Це бруківка і пам’ятники Луцька. Зокрема, «шашка Трилінського» на вул. Градний узвіз та вул. Лесі Українки. Це мощення у формі правильного шестикутника;

Луцька трилінка (фото з сайту VisitLutsk)

Білий

Цей колір символізує чистоту, духовність. Це колір стін костелів та церков Луцька.

Святотроїцький кафедральний собор розташований на Градному узвозі, 1, Кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла – на вул. Кафедральній, 6.

Фасад костелу (фото з сайту VisitLutsk)

Смарагдово-зелений

Парки і береги річки Стир, двері кам’яниць і кінотеатру «Батьківщина», зелень Гнідавського болота за містом.

Зокрема, у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки біля річки Стир облаштували міський пляж. Там встановили понтони для посадки та висадки пасажирів, які можуть поплавати на човнах, звідти видно красиві ракурси міських памʼяток. А ще у парку працює містечко атракціонів, зоопарк, фонтани та алея казок.

Стир у Луцьку (фото з сайту VisitLutsk)

Монументально-сірий

Міська архітектура від спальних районів до найдовшого будинку України, скульптур Миколи Голованя та найбільшого музею Волині.

Так званий «будинок з химерами» на вул. Лютеранській, 9 у Луцьку це майстерня місцевого скульптора Миколи Голованя, якого називали луцьким Гауді. Він оздоблював свій дім і подвірʼя понад 40 років фігурами хижих звірів, птахів, міфічних істот – загалом понад 500 скульптур.

Скульптури будинку Голованя (фото з сайту VisitLutsk)

Теракотовий

Цей відтінок уособлює тепло луцької землі, дахи та фасади будинків, туристичні вказівники та вивіски. До прикладу, такого кольору є фасад монастиря домініканців на вул. Драгоманова, 26.

Монастир домініканців (фото з сайту VisitLutsk)

Рожевий

Ніжний відтінок інтер’єру костелу Петра і Павла, фасаду лялькового театру (вул Кривий вал, 18), будинку офіцерів (колишній Земельний банк) на вул. Винниченка, 8 та міської забудови 1960-х років.

Театр ляльок (фото театру)

Блакитний

Такого відтінку є теж забудова та двері будинків Луцька, а також стрітарт.

Мурал Мироносиця (фото VisitLutsk)

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав про бронзові скульптурки кликунів, розкидані по всьому Луцьку. Щоб знайти їх, для гостей влаштовують квести.