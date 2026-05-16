Шевченківський районний суд Львова виніс вирок чоловіку, який використав перцевий балончик проти групи оповіщення, заподіявши поліцейському хімічний опік очей. У суді нападник визнав свою провину. Йому призначили річний випробувальний термін, звільнивши від дворічного ув’язнення.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2026 року, випадок трапився вранці 20 березня 2026 року на вул. Гетьмана Мазепи у Львові. Військовозобов’язаний уродженець Одеської області Денис Яковлєв застосував перцевий балончик проти групи оповіщення, у яку входив поліцейський та військові ТЦК. Через дії нападника у поліцейського діагностували хімічний опік очей.

Щодо нападника порушили кримінальну справу за ч.2 ст.345 ККУ. У суді він визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення та заявив, що зрозумів неправомірність своїх дій. У вироку не вказані деталі конфлікту.

Цю справу розглянула суддя Наталія Луців-Шумська, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Вона визнала військовозобов’язаного винним у кримінальному правопорушенні, призначивши два роки позбавлення волі, але звільнила від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.