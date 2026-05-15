Будівництво резиденцій у Козині

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для ще чотирьох підозрюваних у відмиванні 460 млн грн на будівництві в котеджному містечку «Династія» на Київщині. Про це у пʼятницю, 15 травня, повідомили пресслужба ВАКС та «Центр протидії корупції».

Йдеться про підозрюваних, які є підконтрольними колишньому міністру Олексію Чернишову. ВАКС застосував до всіх чотирьох фігурантів запобіжні заходи у вигляді застав. Для директора житлово-будівельного кооперативу «Сонячний берег» Сергія Сіранчука, через якого проводилось будівництво, – 20 млн грн. Для Марини Медведєвої, яка причетна до ведення чорнової бухгалтерії, – 15 млн грн.

Формальним засновникам «Сонячного берега» Геннадію Опальчуку та Лілії Лисенко призначили застави у розмірі 10,6 млн грн та 9,9 млн грн відповідно. За даними «ЦПК», Опальчук та Лисенко здійснювали платежі для створення видимості законного походження грошей.

Нагадаємо, 11 травня НАБУ та САП повідомили про викриття схеми легалізації 460 млн грн під час будівництва резиденцій у селищі Козин Київської області. За даними правоохоронців, учасники угруповання планували звести у котеджному містечку будинки вартістю близько 2 млн доларів кожен. Під час будівництва учасники схеми легалізовували гроші, отримані злочинним шляхом, зокрема від корупційної схеми на підрядах в «Енергоатомі».

Того ж дня правоохоронці оголосили підозру колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку. Йому інкримінують легалізацію грошей в особливо великих розмірах. Слідчі вважають, що Єрмака залучили до оборудки у 2020 році, а відмивання грошей тривало з 2021 до 2025 року. Станом на вечір 15 травня ексголова ОП перебуває під вартою та має право на внесення застави у розмірі 140 млн грн.

Також у справі фігурує колишній міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.