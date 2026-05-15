Скільки львів’яни мають платити за воду?.

В селі Зашків Львівської територіальної громади ЛМКП «Львівводоканал» розпочало будівництво нової водопровідної мережі. 1032 м мережі прокладуть на вул. Мармаша, повідомляє пресслужба ЛМР. Роботи передбачають прокладання нового водопроводу діаметром 110 мм та встановлення семи пожежних гідрантів. Будівництво виконуватимуть поетапно – в травні прокладуть 400 метрів мережі. Новий водопровід дозволить покращити якість та надійність водопостачання в Зашкові, а також покращити рівень пожежної безпеки в селі. Фото ЛМР.

