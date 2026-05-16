ДТП трапилася у липні 2023 року

У Києві суд призначив сім років позбавлення волі водію, який у липні 2023 року скоїв смертельну ДТП на блокпосту під час комендантської години. Унаслідок аварії тоді загинув військовослужбовець, ще один дістав травми. Про це у суботу, 16 травня, повідомила Київська міська прокуратура.

Відомо, що на момент аварії 23-річний водій рухався Берестейським проспектом зі швидкістю понад 134 км/год, що більш ніж удвічі перевищувало дозволену норму на цій ділянці дороги.

Під’їжджаючи до блокпоста, позначеного дорожніми знаками «STOP – контроль» та попередженнями про необхідність знизити швидкість, водій не загальмував вчасно та не зміг зупинити автомобіль. У результаті машина збила двох військовослужбовців, які чергували на блокпосту. Один із них загинув на місці від отриманих травм, інший зазнав тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Після наїзду автомобіль також врізався у дві припарковані неподалік машини.

Святошинський районний суд Києва визнав водія винним у скоєнні смертельної аварії та призначив йому 7 років ув’язнення. Крім цього, його на три роки позбавили права керувати транспортними засобами.

Раніше повідомляли, що внаслідок зіткнення загинув 49-річний солдат, а травми отримав його 26-річного товариш по службі.