Водій збив військовослужбовців НГУ та протаранив два автомобілі

У ніч на вівторок, 25 липня, у Святошинському районі столиці сталася смертельна ДТП водій збив на блокпосту двох військовослужбовців. Внаслідок ДТП один боєць загинув, ще один госпіталізований, повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, смертельна аварія сталася 25 липня 2023 року близько 00:05 у Святошинському районі столиці. Водій автомобіля у період дії комендантської години рухався проспектом Берестейським, коли наїхав на військовослужбовців Національної гвардії України, які несли службу на блокпосту.

«Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший – госпіталізований у важкому стані», – повідомили у відомстві.

Як повідомили у поліції Києва, попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний водій на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Національної Гвардії України, які несли службу на блокпосту. Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані автівки, в одній з яких знаходився військовий територіального центру комплектування.

Внаслідок зіткнення 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, а його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Ще одному постраждалому військовому надали допомогу на місці.

відео Нацполіції

«Правоохоронці провели огляд водія на стан сп’яніння за допомогою приладу «Драгер», який не виявив алкоголю в його організмі, а подальші експертизи встановлять, чи перебував він під дією наркотиків. Керманича поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», – повідомили у Нацполіції.