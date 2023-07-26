У ніч на 25 липня водій автомобіля Volkswagen наїхав на солдатів Нацгвардії та протаранив дві автівки

Суд арештував 23-річного винуватця ДТП у Києві, в результаті якої загинув нацгвардієць і ще двоє військових отримали травми. Про це у середу, 26 липня, повідомила Київська міська прокуратура.

Як повідомляється, водія автомобіля Volkswagen взято під варту на 2 місяці без права внесення застави. Рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва.

«Шевченківським районним судом м. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП в м. Києві», – повідомили в прокуратурі.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 25 липня у Києві на блокпосту поблизу станції метро «Святошин» водій автомобіля Volkswagen на великій швидкості наїхав на солдатів Нацгвардії та протаранив дві автівки.

Внаслідок ДТП 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, а його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Водій протаранив автомобіль, в якому перебував військовослужбовець. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу.

Повідомлялось, що правоохоронці провели огляд водія на стан сп’яніння за допомогою приладу «Драгер», який не виявив алкоголю в його організмі, а подальші експертизи встановлять, чи перебував він під дією наркотиків.