В Україні систематизують фіксацію воєнних злочинів Росії

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про новий підхід до фіксації порушень росіянами гуманітарного права. Про це він розповів у пʼятницю, 15 травня, у своєму телеграм-каналі.

Олександр Сирський наголосив, що росіяни систематично порушують правила ведення війни. Окупанти вчиняють злочини як проти цивільних українців, так і проти військових. Йдеться, зокрема, про обстріли цивільної інфраструктури, тероризм, катування та страти.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив на необхідності фіксувати кожен злочин росіян, щоб надалі притягнути їх до відповідальності. Тому він підписав наказ щодо масштабування роботи зі збору, обробки та збереження інформації про порушення російською армією міжнародного гуманітарного права.

Документ встановлює єдині правила, як військові мають фіксувати воєнні злочини, які виявляють під час бойових або спеціальних операцій, а також як вносити ці дані до системи «Інтеграційна платформа Дельта».

«Ми повинні фіксувати інформацію про кожен воєнний злочин. Про кожен факт. Про кожен доказ. Усе це – цифрова доказова база для суду. Подібні злочини не мають терміну давності. За кожен воєнний злочин для кожного російського злочинця має бути невідворотна відповідальність», – наголосив Олександр Сирський.

Нагадаємо, 13 травня Генштаб ЗСУ повідомив про черговий воєнний злочин, вчинений російською армією. На Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області росіяни здійснили наругу над тілами українських військових, які потрапили у засідку, та відсікли їм голови.

Генштаб ЗСУ вже встановив підрозділ, у якому воюють виконавці злочину, а також командира, який віддав цей наказ.