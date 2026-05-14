Оксана Карбовник зареєструвала землю на підставі сумнівного державного акту

Державна реєстраторка Оксана Карбовник отримала підозру у несанкціонованих діях з інформацією у справі про махінації з ділянкою під колишнім ринком «Добробут» у центрі Львова. За інформацією ZAXID.NET, Оксана Карбовник отримала підозру 12 травня.

За матеріалами справи, які є в розпорядженні ZAXID.NET, 8 грудня 2020 року Оксана Карбовник зареєструвала 0,66 га на пл. Князя Осмомисла за ТОВ «СУАП «Галінвест». Підставою для реєстрації став державний акт 1993 року, однак міська рада в суді неодноразово наголошувала на сумнівності достовірності цього документа. У постанові Верховного Суду вказано, що у Львівської міської ради та «Галінвесту» наявні різні примірники державного акта: один – із зазначенням точної дати 24.07.1993, інший – лише із вказівкою 1993, без конкретної дати. Прикметно, що 24 липня 1993 року припадало на суботу, а посадовці, чиї підписи вказані в акті, за інформацією Львівської міськради, у цей період перебували у відпустках.

Також, службові документи Львівської міської адміністрації за 1993–1994 роки свідчать, що питання площі земельної ділянки та меж землекористування на той час ще не були остаточно врегульовані. Попри це, Оксана Карбовник усе ж провела державну реєстрацію ділянки.

Наразі у цьому кримінальному провадженні тривають слідчі дії. 12 травня поліція повідомила їй про підозру за ч. 1 ст. 362 ККУ (несанкціоновані дії з інформацією).

Додамо, що раніше поліція повідомила про підозру реєстраторці Глинянської міської ради Анастасії Марушко, яка реєструвала за «Галінвестом» право власності на промислово-продовольчий торговий центр площею 5211 м² на пл. Осмомисла – вул. Старій. Однак насправді торгового центру на цій ділянці не існує, а під виглядом ТЦ зареєстрували фундамент, збудований ще у 90-х.

Нагадаємо, що міська рада судиться з «Галінвестом» за комунальну ділянку площею 0,66 га на площі за оперним театром, де до лютого 2023 року працював ринок «Добробут». Із квітня на цій площі працює супермаркет «Арсен», який збудували без дозвільних документів від міськради. Детальніше про те, як міське майно перейшло в приватну власність, читайте у матеріалі «Замість "Добробуту" – "Арсен"».

Міська рада стверджує, що внаслідок дій «чорних реєстраторів» місто втратило майна на 500 млн грн. Якщо ділянку вдасться повернути, місто планує відновити історичний громадський простір, який був на цій площі на початку ХХ століття.