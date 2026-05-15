Проведено 15 обшуків у точках продажу контрафактних електронних сигарет та вейпів

Оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з прокурорами викрили у Львові та області дві мережі на незаконному збуті електронних сигарет та рідин до них. Під час обшуків вилучили продукції на понад 2,7 млн грн. Як вдалося з’ясувати ZAXID.NET, обшуки відбулися у точках продажу мереж UND Vape та Smok.

Як повідомили у п’ятницю, 15 травня, у ДСР та прокуратурі Львівщини, проведено 15 обшуків у точках продажу контрафактних підакцизних товарів у Львові та області. У результаті вилучено понад 800 електронних сигарет, майже 14 тис. ємностей з рідинами для них, понад 2 200 штук інших тютюнових виробів, картриджі, підсилювачі смаку, майже 190 тис. грн готівки.

Також вилучено документи і чорнові записи щодо діяльності магазинів, ноутбуки, мобільні та розрахункові термінали.

«Роздрібний збут продукції відбувався під видом законної діяльності через дві мережі спеціалізованих магазинів. Одна з мереж налічувала сім точок продажу, розташованих у великих торгових центрах у різних районах Львова. Пункти продажу іншої мережі розташовувалися на території Львівської області. Зокрема, по одному в Дрогобичі, Новояворівську, Новому Роздолі, Шептицькому, Сокалі та два у Стрию», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Під час обшуків вилучили нелегальну продукцію та готівку

Вартість вилученої під час обшуків продукції оцінюють у понад 2,7 млн грн.

Триває досудове розслідування за фактами незаконного обігу тютюнових виробів та підроблення марок акцизного податку (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 ККУ). Після отримання висновків експертних досліджень правоохоронці вирішуватимуть питання щодо підозри організаторам незаконної діяльності.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За інформацією ZAXID.NET, обшуки відбулися в точках продажу мереж UND Vape та Smok. Мережі збувають продукцію як інтернет-магазини, а також мають офлайн точки продажу на Львівщині.

Зазначимо, обшуки щодо продажу нелегальних електронних сигарет відбулися в багатьох регіонах України. За даними ДСР Нацполіції, проведено близько 300 обшуків, виявлено несплату 100 млн грн акцизного податку. Вилучили рідини, вейпи, устаткування та інше майно на загальну суму 170 млн грн.