Контрабандні електронні сигарети вилучили співробітники БЕБ

Бюро економічної безпеки на Львівщині припинило контрабанду електронних сигарет через пункти пропуску поза митним контролем. Вилучили товар на суму понад 3,3 млн грн.

Як розповіли у понеділок, 13 січня, у БЕБ Львівщини, група осіб організувала переміщення електронних сигарет в пунктах пропуску у Львівській області поза митним контролем. Підакцизна продукція потрапляла на територію України від постачальника з країни ЄС.

Одноразові електронні сигарети та нікотиновмісні рідини для електронних випаровувачів продавали у групах в месенджері Telegram. Замовлення споживачам відправляли поштою.

Контрабандний товар перевозили з Європи та зберігали на складах на Київщині

Детективи БЕБ встановили, що склади з підакцизними товарами розміщувались на Київщині. У межах слідства провели обшуки у складських приміщеннях та за адресами проживання фігурантів у Києві. Вилучили понад 6 тис. штук електронних сигарет, рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів тощо. Орієнтовна вартість продукції становить понад 3,3 млн грн.

Кримінальне провадження розслідують за фактом контрабанди підакцизних товарів (ч. 1 ст. 201-4 ККУ). Призначено низку судових експертиз.