Організатори каналу не сплатили 8 млн грн мита

Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрило канал контрабанди металопрофілю, що організували службовці одного з товариств. В організаторів вилучили металопрофілю на 12 млн грн, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, група службовців подавала для митного оформлення і незаконно ввозила прокат в Україну. Таким чином, організатори ухилились від сплати мита на 8 млн грн.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили 14 вантажних автомобілів з півпричепами, якими перевозилась контрабанда, документи та 58 рулонів металопрофілю. Орієнтована вартість вилученого становить 12 млн грн.

Триває досудове розслідування за за ч. 1 ст. 201-3 Кримінального кодексу України – «Контрабанда товарів». Детективи встановлюють повне коло причетних до незаконної діяльності.