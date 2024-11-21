Електронні сигарети, які вилучили на Львівщині

Детективи Бюро економічної безпеки під час перевірки документів на митному пості «Львів-північний» викрили незаконний імпорт електронних сигарет з Китаю. Сигарети, вартість яких сягає 24 млн грн, містять заборонені в Україні рідини. Пресслужба БЕБ у четвер, 21 листопада, повідомила, що імпортер надав підроблені документи.

«Отримувачем одноразових нікотиновмісних електронних сигарет було одне з одеських підприємств. Детективи БЕБ провели огляди транспортних засобів та вилучили понад 346 тис. одиниць товару вартістю 24 млн грн», – йдеться у повідомленні БЕБ.

Електронні сигарети везли на одне з одеських підприємств. Фото БЕБ

Зазначимо, що детективи БЕБ та прикордонники виявили два випадки незаконного імпорту: у першому – майже 176 тис. одиниць на понад 12 млн грн, у другому випадку – більше ніж 170 тис. штук електронних сигарет на майже 12 млн грн. Наразі триває досудове розслідування. БЕБ встановлює всіх причетних до незаконного імпорту.

У пресслужбі Держприкордонслужби розповіли, що товар з Китаю перевізник оформив як «рідкі суміші хімічних речовин, призначені для вдихання без горіння, з вмістом нікотину, заправлені в одноразову електронну сигарету». Після лабораторних досліджень виявилось, що сигарети мають ароматизатори, які заборонені в Україні.

Нагадаємо, що з 11 липня 2024 року в Україні заборонено продавати електронні сигарети з ароматизаторами, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них. Крім цього, не можна продавати сигаретні упаковки з неналежним маркуванням.