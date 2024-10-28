Контрабандний товар ввозили нелегально і продавали через Telegram

Детективи Теруправління БЕБ у Львівській області викрили канал розповсюдження контрабандних підакцизних товарів на території Івано-Франківщини та Київщини. Під час обшуків вилучили електронні сигарети вартістю 15 млн грн.

Як розповіли у понеділок, 29 жовтня, у БЕБ Львівщини, група осіб організувала переміщення електронних сигарет в пунктах пропуску Львівської та Волинської областей поза митним контролем. Підакцизна продукція потрапляла на територію України від постачальника, що на території однієї з країн ЄС.

Одноразові електронні сигарети та нікотиновмісні рідини для електронних випаровувачів продавали у групах в месенджері Telegram. Замовлення кінцевим споживачам відправляли поштою.

«Детективи БЕБ провели обшуки на території Київської та Івано-Франківської областей. В результаті обшуків в транспортних засобах, складах та за адресами проживання фігурантів співробітники Бюро вилучили понад 27 000 тис. штук електронних сигарет, рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів тощо. Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 15 млн грн», – йдеться в повідомленні БЕБ.

Справу розслідують за фактом контрабанди підакцизних товарів (ч. 1 ст. 201-4 ККУ), призначено низку судових експертиз.