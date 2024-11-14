Тайники облаштували у підлозі та під передніми арками автомобіля

У пункті пропуску «Малий Березний» прикордонники Чопського загону знайшли у Renault 43-річної закарпатки заховані у тайниках 225 сигарет. Митники вилучили контрабанду разом із автомобілем.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 14 листопада, жінка розповіла, що їде у Словаччину до чоловіка, який там проживає. Під час поглибленого огляду у Renault знайшли 4 тайники з сигаретами.

«Тайники облаштували у підлозі та під передніми арками. Аби дістатися до них, довелося розрізати днище автомобіля. У результаті огляду прикордонний наряд дістав зі сховків 225 пачок сигарет», – інформують в ДПСУ.

Сигарети разом з Renault 2011року випуску оцінили у 250 тис. грн та вилучили.