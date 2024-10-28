На місці події правоохоронці вилучили 1550 пачок сигарет та устаткування для запуску БПЛА

Тячівський районний суд визнав уродженців села Глибокий Потік Тячівського району Івана Борку та Івана Креца винними у незаконному транспортуванні і збуті підакцизних товарів. За переправлення в Румунію сигарет за допомогою саморобного безпілотника контрабандистам призначили по 90,1 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 17 жовтня, Іван Борка разом з Іваном Крецом у травні 2024 року замовили в інтернеті та отримали поштою 180 блоків сигарет «Compliment» без акцизних марок. Після цього вони домовилися з жителем Румунії, що доставлять йому тютюн за допомогою саморобного БПЛА.

Ввечері 25 травня обвинувачені відвезли сигерети до кордону і, запакувавши ними безпілотник, запустили в небо. Одразу після цього контрабандистів затримали прикордонники.

Саморобний літак впав на території Румунії, втративши сигнал керування, що надходив з території України. На місці події правоохоронці вилучили 1550 пачок сигарет та устаткування для запуску БПЛА – пульт керування, п’ять акумуляторів з під’єднаними дротами, газовий балон та ноутбук.

17 жовтня Іван Борка та Іван Креца уклали з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Віталій Чопик визнав закарпатців винними у незаконному транспортуванні і збуті підакцизних товарів і призначив їм по 90,1 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.