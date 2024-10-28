На Закарпатті оштрафували контрабандистів за переправлення в Румунію сигарет на БПЛА
Уродженцям Тячівського району призначили по 90 тис. грн штрафу
До теми
Тячівський районний суд визнав уродженців села Глибокий Потік Тячівського району Івана Борку та Івана Креца винними у незаконному транспортуванні і збуті підакцизних товарів. За переправлення в Румунію сигарет за допомогою саморобного безпілотника контрабандистам призначили по 90,1 тис. грн штрафу.
Як йдеться у вироку суду, який винесли 17 жовтня, Іван Борка разом з Іваном Крецом у травні 2024 року замовили в інтернеті та отримали поштою 180 блоків сигарет «Compliment» без акцизних марок. Після цього вони домовилися з жителем Румунії, що доставлять йому тютюн за допомогою саморобного БПЛА.
Ввечері 25 травня обвинувачені відвезли сигерети до кордону і, запакувавши ними безпілотник, запустили в небо. Одразу після цього контрабандистів затримали прикордонники.
Саморобний літак впав на території Румунії, втративши сигнал керування, що надходив з території України. На місці події правоохоронці вилучили 1550 пачок сигарет та устаткування для запуску БПЛА – пульт керування, п’ять акумуляторів з під’єднаними дротами, газовий балон та ноутбук.
17 жовтня Іван Борка та Іван Креца уклали з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Віталій Чопик визнав закарпатців винними у незаконному транспортуванні і збуті підакцизних товарів і призначив їм по 90,1 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.