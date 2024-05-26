Сигарети, які намагались переправити до Румунії

Вранці неділі, 26 травня, співробітники відділів «Дякове» та «Тячів» Мукачівського прикордонного загону разом зі співробітниками БЕБ викрили двох контрабандистів, які намагалися переправити у Румунію 1550 пачок безакцизних сигарет. Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби.

Близько 04:00 на околиці села Глибокий Потік Закарпатської області прикордонники виявили два автомобілі, у яких були п’ять пакунків сигарет, пускова установка та п’ять акумуляторних батарей для безпілотника типу «літак», пульти управління, генератор, ноутбук, мобільні телефони тощо. Власників автомобілів на місці не було.

Про знахідку прикордонники сповістити своїх румунських колег, ті в подальшому виявили двох чоловіків, які саме завантажували в автомобіль саморобний літак із нішами для сигарет, який впав на території Румунії, ймовірно втративши сигнал керування, що надходив з території України.

Саморобний БпЛА, яким намагались переправити сигарети до Румунії

Прикордонники направили повідомлення до Територіального управління БЕБ в Закарпатській області про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів». Зазначимо, що максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до десяти років.

Наразі відповідні служби встановлюють всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.