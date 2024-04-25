Всі електронні сигарети митники конфіскували

Буковинські митники спільно з прикордонниками викрили чоловіка, який намагався з Румунії провезти контрабандні електронні сигарети на суму майже 590 тис. грн. Українець митне оформлення проходив через «зелений коридор». Однак працівники митниці при обшуку виявили контрабанду.

У пункт пропуску «Дяківці – Раковець» 24 квітня на власному авто приїхав громадянин України. Чоловік повідомив, що їде з Румунії до України у приватних справах, і обрав смугу руху «зелений коридор».

«Обравши “зелений коридор”, чоловік заявив, що не переміщує через кордон товарів, які підлягають декларуванню або обмежені до ввезення в Україну. Однак, під час митного контролю митники виявили у його автомобілі електронні ароматизовані сигарети», – повідомили в Чернівецькій митниці в четвер, 25 квітня.

Загалом під час обшуку працівники митниці та прикордонники знайшли 1170 одноразових електронних сигарет марки Elfbar. Товар чоловік заховав від митного контролю серед особистих речей, одягу та взуття у вантажному відсіку автівки. За оцінками експерта попередня вартість електронних сигарет складає 585 тис. грн. Правоохоронці тимчасово вилучили товар.

За фактом перевезення контрабандних електронних сигарет на порушника відкрили справу за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Йому загрожує штраф в розмірі 100% вартості конфіскованого товару, тобто 585 тис. грн. Також усі електронні сигарети конфіскують в дохід держави.