Монети знайшли в невеликій коробці серед особистих речей чоловіка

На Буковині в прикордонному пункті пропуску митники виявили серед багажу старовинні монети, які датуються V ст. до н. е. – IV ст. н.е. Чоловік антикварні речі намагався вивезти до Великої Британії. Працівники митниці монети знайшли в невеликій коробці, яку власник заховав серед особистих речей.

Старовинні монети часів Римської імперії митники виявили 22 квітня. В зону митного контролю на прикордонний пункт пропуску «Красноїльськ – Вікову де Сус» прибув автомобіль з причепом. Керував транспортом громадянин України. Чоловік зазначив, що прямує до Великої Британії в приватних справах.

Для здійснення митних формальностей він надав митну декларацію, в якій вказав про наявність у нього лише особистих речей – валізи, картонних коробок з речами. Однак не зазначив, що може перевозити цінності, які потребують додаткового декларування.

«Під час митного огляду автомобіля та особистих речей чоловіка митники спільно з співробітниками СБУ виявили приховані предмети нумізматики, а саме монети в кількості 35 штук», – повідомили в Чернівецькій митниці в середу, 24 квітня.

За попередньою оцінкою експерта серед виявлених монет є такі, що датовані XV століттям, а також V ст. до н.е. – IV ст. н.е. Згідно з українським законодавством такі стародавні речі не можуть бути вивезені за межі території України. Митники монети конфіскували і передали тимчасово на склад митниці. Щодо чоловіка, який намагався вивезти їх за кордон, склали протокол про порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Порушнику загрожує штраф в розмірі 100% вартості монет, та конфіскації їх в дохід держави.