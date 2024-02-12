Загалом українець намагався ввезти понад 20 предметів антикваріату

Українець намагався перевезти через чернівецький кордон більше ніж 20 видів антикварних речей. Серед товару були також три тростини для ходьби, які можна використовувати як вогнепальну зброю. На чоловіка склали протокол про порушення митних правил, а товар конфіскували.

Антикварні речі виявили чернівецькі митники на українсько-румунському кордоні. В пункт пропуску Красноїльськ – Вікову де Сус 11 лютого з Румунії в’їхав автомобіль, яким керував громадянин України. Чоловік для перетину кордону він обрав «зелений коридор». Цим самим він заявив, що не переміщує предметів, які необхідно декларувати на митниці.

Однак під час контролю працівники Чернівецької митниці виявили три тростини для ходьби, які мали прихований механізм для стрільби. Такі речі хоча і є антикваріатом, однак що можуть бути віднесені до вогнепальної зброї.

Палиці для ходьби мають прихований механізм для пострілу

«Крім того, в автомобілі чоловік перевозив меблі та предмети інтерʼєру з ознаками старовини. Зокрема митники виявили різні рамки для портретів, люстри, свічники, старовинні гобелени, статуя гіпсова “міфічна істота”, вази, таці, картини на полотні», – повідомили в Чернівецькій митниці в понеділок, 12 лютого.

Чоловіка, який намагався завезти в Україну старовинні речі, тимчасового затримали. На нього працівники митниці склали протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Щодо факту виявлення предметів, які можуть бути стрілецькою зброєю, до Нацполіції направлено повідомлення за ст. 263 Митного кодексу України. Антикваріат тимчасово конфіскували. Українцю загрожує штраф в розмірі 5100 гривень.